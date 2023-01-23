『オーバーグラス スワンズ サングラス メガネの上からかける 偏光レンズモデル OG5-0051 SCLA スモーククリア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 22時 18分に出品され04月25日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツサングラス

【商品名】

スワンズ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0051 SCLA スモーククリア

SWANS(スワンズ)



【商品説明】

・サイズ（内寸）：高さ4? 横幅13.5?、重さ：38g

・フレームカラー：スモーククリア、レンズ：偏光スモーク

・付属品：布袋、取扱説明書

・可視光線透過率：27%（晴天～うす曇り向き：偏光度97％以上）

・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。