『送料無料 玄関ベンチ ハンガーラック スツール 服掛けスタンド 靴棚 座席付 玄関収納 ベンチハンガー 2段シューズラック ベンチ 椅子 チェア コート掛け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 26分に出品され04月12日 09時 26分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【おしゃれなデザイン】

コートハンガー＆ベンチ＆靴収納棚という3in1の設計で、限られたスペースで効率よく収納でき、機能的で見た目もすっきりしています 。

【収納力抜群】幅60/80/100cmで2段式の収納棚が付き、上にフックと穴も付き、多くの靴や服、カバン、帽子等キレイに収納し、出かける際に便利です

【快適】ベンチに厚いクッションが付き、柔らかくて座り心地が快適です。



※本品は自分で組み立てる商品です。

※サイズについては1cm-4cmの誤差が出る場合はありますが、予めご了承ください。

※商品には少しの汚れや塗装のハゲの場合がありますので、予めご了承ください。