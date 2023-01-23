『SANYEE Planet Pet Grooming Brush - Double Sided Shedding and Dematting Unde【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 53分に出品され04月16日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名SANYEE Planet Pet Grooming Brush - Double Sided Shedding and Dematting Undercoat Rake CombMaxpower Planet Pet Grooming Brush - Double Sided Shedding and Dematting Undercoat Rake Comb for Dogs and Cats，Extra Wide， Yellow， Dog Grooming Brush， Dog Shedding Brushブランド：Maxpower Planet商品サイズ：Large高さ：2.5 cm横幅：11.8 cm奥行：20.9 cm 商品番号：PGT-002P色：Yellow素材：Plastic