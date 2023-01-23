『キタムラ 小ぶりサイズ ハンドバッグ Y-1199 レディース ライトグリーンホワイトステッチ 緑 31901【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 12時 02分に出品され03月11日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キタムラ 小ぶりサイズ ハンドバッグ Y-1199 レディース ライトグリーンホワイトステッチ 緑 31901



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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