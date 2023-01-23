『ライオンハートLION HEART ピアス プログレッソ 片耳ピアス 14VE19BKBZ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 19時 53分に出品され04月10日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライオンハートLION HEART ピアス プログレッソ 片耳ピアス 14VE19BKBZ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8181円
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