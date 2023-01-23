『SanDisk ( サンディスク ) 128GB Extreme コンパクトフラッシュカード SDCFXSB-128G-G46 ［ 海外パッケージ ］【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 54分に出品され03月21日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

容量 : 128GB

最大速度 : 読込 120MB/s / 書込 85MB/s

※海外パッケージの為日本でのサポートは受けれません。



【商品説明】

EXTREME 800倍速(R=120MB/s W=85MB/s) 英語NEWパッケージメーカー保証:1年



【商品詳細】

ブランド：SanDisk

商品名：SanDisk ( サンディスク ) 128GB Extreme コンパクトフラッシュカード SDCFXSB-128G-G46 ［ 海外パッケージ ］

製造元：SanDisk

商品番号：SDCFXSB-128G-G46

色：ブラック///ホワイト



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