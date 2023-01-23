『SPEEDO スピード レディースフィットネス水着 ディアゴナセパレーツ スナップ付き SFW22215【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 11時 00分に出品され05月08日 11時 00分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
これからスイムを始める人も、上達したい人も、気持ちよく楽しく泳ぐ人たちに向けたスイムエクササイズ用水着コレクション「Swim Exercise（スイムエクササイズ）」。デザイン性と泳ぎやすさを兼ね備えた、機能的なレディースセパレーツです。トップスはディアゴナル（対角線）デザインでシャープな印象。アシンメトリーな肩ストラップ（スプリットストラップとフラットストラップ）は、接着仕様で縫製をなくし、肌当たりのストレスを軽減。ストラップの形状保持機能も実感できます。ウエスト部分にスピンドルは使用せず、フラットな仕様にすることで着衣時のごろつきを解消すると同時に、巾を広げることで体にフィットするような仕様にしました。足さばきのいい2.5分丈。サイドにめくり上がり防止のスナップ付き。差し込みタイプのカップ付き。アクアウォーキングや着脱を簡単に行い方にオススメのモデル。
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落札価格8181円
886 入札履歴
終了
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