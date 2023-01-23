SPEEDO スピード レディースフィットネス水着 ディアゴナセパレーツ スナップ付き SFW22215【2025年の人気アイテム】

商品情報

これからスイムを始める人も、上達したい人も、気持ちよく楽しく泳ぐ人たちに向けたスイムエクササイズ用水着コレクション「Swim Exercise（スイムエクササイズ）」。デザイン性と泳ぎやすさを兼ね備えた、機能的なレディースセパレーツです。トップスはディアゴナル（対角線）デザインでシャープな印象。アシンメトリーな肩ストラップ（スプリットストラップとフラットストラップ）は、接着仕様で縫製をなくし、肌当たりのストレスを軽減。ストラップの形状保持機能も実感できます。ウエスト部分にスピンドルは使用せず、フラットな仕様にすることで着衣時のごろつきを解消すると同時に、巾を広げることで体にフィットするような仕様にしました。足さばきのいい2.5分丈。サイドにめくり上がり防止のスナップ付き。差し込みタイプのカップ付き。アクアウォーキングや着脱を簡単に行い方にオススメのモデル。