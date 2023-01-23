『東芝 コードレス 衣類スチーマー TAS-X5 スチームアイロン 軽量 約0.71kg スチーム量 最大約12g/分 温度調節 3段階 コンパクト 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 06時 54分に出品され04月08日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コーティング:ニッケルコート
スチーム持続時間:最長 約1分30秒[(コードレス時)面温度設定「高」、スチーム 切替「スチーム」の場合]、最長 約7分10秒[(コード付時)かけ面温度設定「高」、スチーム 切替「スチーム」の場合]
スチーム量(スチーム孔):最大 約12g/分[本体垂直時(14個)]、約9g/分(切換式)
タンク:一体型/約65mL
衣類スチーマー ゴールド/コードレス 一体型タンク
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落札価格8181円
384 入札履歴
終了
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