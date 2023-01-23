『barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S ナチュラル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 50分に出品され04月01日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S ナチュラル
【商品説明】
・内容量:200ml
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :16×16.5×11.7cm
・本体重量:0.62kg
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8181円
805 入札履歴
終了
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