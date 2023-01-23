『AIYIMA DAC-A5 PROヘッドフォンアンプ 24BIT 192KHz HIFI USB DACデコーダーオーディオインターフェース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 39分に出品され03月21日 01時 39分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AIYIMA DAC-A5 PROヘッドフォンアンプ 24BIT 192KHz HIFI USB DACデコーダーオーディオインターフェース
【商品説明】
・PC-USB入力サンプリング周波数：192K / 24ビット。注意：ソフトウェアインストールパッケージは、WIN10システムの下にインストールする必要があります。 元のpc-usbで24BT192KHZにデコードできます。 win10以降の場合、iOSシステムはこのソフトウェアインストールパッケージをインストールする必要はありません。 DAC-A5PROインストールパッケージのダウンロードURL： https://www.mediafire.com/file/z7n16aornyphnb2/DAC_A5_PRO.rar/file
・ヘッドフォン整合インピーダンス：16-300Ω ，16-600Ω
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
BRANZE アルミ製 高品質 イヤホン カナル型 シルバー BZ-D-OTB1000
¥ 8180
JVC HA-XC50T-R 完全ワイヤレスイヤホン XXシリーズ 本体質量5.6g小型軽量ボディ 最大14時間再生 防水・防塵・耐衝撃のタ
¥ 8180
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sony MDR-CD900ST スエード・イヤーパッド EPZ-MDR7
¥ 8180
Relxhome 骨伝導イヤホン、水泳用IP68防水イヤホン、 16GBメモリ内蔵のMP3スポーツイヤホン、マイク付きBluetooth骨伝導イ
¥ 8180
PHILIPS(フィリップス) 骨伝導 ワイヤレスヘッドホン TAA6606 IP67防水防塵 Bluetooth ジョギング用ライト付
¥ 8180
Yinyoo イヤモニ イヤホン 有線 TRI Star River カナル型 イヤホン 中華 イヤホン HIFI ベリリウムDD 6mmチ
¥ 8180
TEAC KOSS パッシブノイズリダクションヘッドホン QZ99
¥ 8179
KZ ASXヘッドフォン20 BAユニットHIFIサブウーファースインイヤーモニターバランスアーマチュアヘッドフォンノイズ低減耳栓スポーツヘ
¥ 8179
JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがないイヤホン ながら聴き テレワーク 耳掛
¥ 8179
AKG セミオープン型ヘッドホン スタジオモニター K240S国内正規品
¥ 8178
Google グーグル GA02372-GB Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Dark Oli
¥ 8178
CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (7m)
¥ 8178
EnergyPower 交換用イヤーパッド SONY MDR-DS7500用 本革ラムスキン製 厚型タイプ ソニー サラウンドヘッドホンDS
¥ 8178
OneOdio A10 ワイヤレスヘッドホン アクティブノイズキャンセリング Bluetooth ヘッドフォン オーバーイヤー マイク付き
¥ 8178
日本のデザイナーチームが開発した最新のワイヤレスイヤホンイヤホンBluetooth5.3+EDR搭載 低遅延と低消費/ENC+ANCデュアル
¥ 8178
マクセル 完全ワイヤレスカナル型ヘッドフォン ホワイト MXH-BTW500WH
¥ 8178
Srhythm NC25 ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth 5.3 ワイヤレス 自動ペアリング オーバーイヤー マイク付き
¥ 8177
JVC カナル型イヤホン XXシリーズ ハイレゾ対応 重低音 ブラック HA-FX99X-B
¥ 8177
落札価格8181円
374 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！