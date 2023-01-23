ミヨシ MCO マルチペアリング対応折りたたみBluetoothキ-ボ-ド TOR-BT03【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ミヨシ MCO マルチペアリング対応折りたたみBluetoothキ-ボ-ド TOR-BT03



【商品説明】

ミヨシ MCO マルチペアリング対応折りたたみBluetoothキ-ボ-ド TOR-BT03

・PS3 Ver2.8以降、PS4 Ver3.5以降、AndroidOSVer4.0以降 対応

・Windows10/8.1/7、MacOS 10.6以降、iOS8.0以降、

・サイズ:展開時 横幅約302mm×奥行約112mm×厚さ8mm/折りたたみ時 横幅約159mm×奥行約112mm×厚さ16mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・日本語65キー パンタグラフ方式 キーピッチ約18mm

・無線周波数帯:2.4GHz

X01MFXAP5H



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。