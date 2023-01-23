『ミヨシ MCO マルチペアリング対応折りたたみBluetoothキ-ボ-ド TOR-BT03【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 06時 14分に出品され04月03日 06時 14分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミヨシ MCO マルチペアリング対応折りたたみBluetoothキ-ボ-ド TOR-BT03
【商品説明】
ミヨシ MCO マルチペアリング対応折りたたみBluetoothキ-ボ-ド TOR-BT03
・PS3 Ver2.8以降、PS4 Ver3.5以降、AndroidOSVer4.0以降 対応
・Windows10/8.1/7、MacOS 10.6以降、iOS8.0以降、
・サイズ:展開時 横幅約302mm×奥行約112mm×厚さ8mm/折りたたみ時 横幅約159mm×奥行約112mm×厚さ16mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・日本語65キー パンタグラフ方式 キーピッチ約18mm
・無線周波数帯:2.4GHz
X01MFXAP5H
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8181円
703 入札履歴
終了
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