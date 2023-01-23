『ASUS ROG SLASH Protective Laptop Bag ブラック バッグ 幅390mm×奥行き275mm×高さ43mm ノ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 22時 51分に出品され04月16日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ASUS] ROG SLASH Protective Laptop Bag ブラック バッグ 幅390mm×奥行き275mm×高さ43mm ノートパソコン収納部 幅350mm×奥行き235mm×高さ25mm 質量:約0.6kg カバン バックパック ショルダーバッグ PCバッグ ビジネスバッグ【日本正規代理店品】 ROG_SLASH_BS3500
【商品説明】
・【15型ノートPCを保護】 ・15型ノートPC収納可能 ・ラゲッジストラップ装備 ・ハンドバックでもショルダーバックでも使用可能
・【サイズ】外寸：幅390mm×奥行き275mm×高さ43mm， ノートパソコン収納部：幅350mm×奥行き235mm×高さ25mm/質量:約0.6kg【収納可能サイズ】15.6インチまでのノートパソコン※特殊な形状のノートパソコンなどの場合、
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 27.50 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バック フリューゲルホルン マウスピース 5A 銀メッキ仕上げ
¥ 8179
MoKo スリーブバッグ 13.3インチ ノートパソコン用 キャリングポーチ スリーブケース ポケット付き MacBook Pro M2 並行輸入
¥ 8177
Time Timer(R) MOD - Sky Blue by Time Timer
¥ 8176
ノートパソコン 15インチ バッグ ショルダーバッグ |LONMEN 15.6インチノートパソコン用ショルダーバッグ コンピュータスリーブキャリーケー
¥ 8176
ノートパソコン 15インチ バッグ ショルダーバッグ |レディース ラップトップトートバッグ 仕事用 マーブルハンドバッグ ハンドバッグ ショルダーバ
¥ 8176
Lopie バイカラーシリーズ AirPodsケースカバー AirPods第1&第2世代用本革ケース 牛革耐衝撃ハードケース 防塵/汚れ防止カバー
¥ 8176
a22-surfaceスリーブ 13-13.5 Inch
¥ 8176
LOVEVOOK Laptop Backpack for Women，Laptop Bag for Women 15.6 inch，Waterproo
¥ 8176
Rockland Business Pro USB ノートパソコン用バックパック， グレー， L， Business Pro USB ノートパソコン用
¥ 8176
LOVEVOOK ノートパソコン用バックパック レディース 旅行 仕事 盗難防止バッグ， パープル-ブルー-ブラック， 15.6 Inch
¥ 8176
MOMUVO バックパック メンズ カレッジバックパック ショールバックパック 17.3/18.4 ラップトップコンパートメント 男性用ブックバッグ
¥ 8176
エレコム ビジネスバッグ キャリングバッグ A4対応 16.4インチワイド モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 BM-SE04BK
¥ 8172
Bellroy Pixelbook スリーブ（Google Pixelbook、Pixelbookペン）Black
¥ 8172
サンワダイレクト ノートパソコン キーボードスライダー 後付け デスク クランプ 奥行30cm 100-KB006
¥ 8170
MAITTAO MacBook Air 13インチモデルM1 A2337 A2179 A1932 2020/2019/2018年発売 キ 並行輸入
¥ 8170
moshi Urbana Mini Sky Blue
¥ 8170
DEWEL プリンタ台 プリンタラック 幅60cm 奥行50cm 高さ70cm 総耐荷重90kg キャスター付き 木製 中棚調整 組み立て簡
¥ 8168
Case Logic ケースロジック PCバッグ 14.1インチまでのパソコンとiPadに対応 AUA-314 BLACK
¥ 8168
落札価格8181円
523 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！