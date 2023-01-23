『ASUS ROG SLASH Protective Laptop Bag ブラック バッグ 幅390mm×奥行き275mm×高さ43mm ノ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 22時 51分に出品され04月16日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ASUS] ROG SLASH Protective Laptop Bag ブラック バッグ 幅390mm×奥行き275mm×高さ43mm ノートパソコン収納部 幅350mm×奥行き235mm×高さ25mm 質量:約0.6kg カバン バックパック ショルダーバッグ PCバッグ ビジネスバッグ【日本正規代理店品】 ROG_SLASH_BS3500



【商品説明】

・【15型ノートPCを保護】 ・15型ノートPC収納可能 ・ラゲッジストラップ装備 ・ハンドバックでもショルダーバックでも使用可能

・【サイズ】外寸：幅390mm×奥行き275mm×高さ43mm， ノートパソコン収納部：幅350mm×奥行き235mm×高さ25mm/質量:約0.6kg【収納可能サイズ】15.6インチまでのノートパソコン※特殊な形状のノートパソコンなどの場合、



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 27.50 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。