『コールマン(Coleman) シェード スクリーンIGシェード ネイビー/グレー 2000033129【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 53分に出品され03月27日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) シェード スクリーンIGシェード ネイビー/グレー 2000033129



【商品説明】

・付属品:砂袋、ペグ、収納ケース

・使用時サイズ:約210X180X120(h)cm。

・収納時サイズ:約直径15X60cm。

・定員:3-4人。

・耐水圧:約500mm(フロア:約1500mm)。

・重量:約3kg。



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 3.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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