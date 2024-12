.a all over the world シルク モダール ショール ストール 大判 モダール ペイズリー柄 レディース 花柄 高級 絹【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

.a all over the world シルク モダール ショール ストール 大判 モダール ペイズリー柄 レディース 花柄 高級 絹



【商品説明】

・70×190センチの大判ストール、肌さわりも抜群の柔らかさ、非常に軽く巻いているのを忘れる程です。絹独特のさらりとした肌触りは軽く使い勝手のいいショール。

・【.a all over the world】 JPコンセプトオリジナル 大判 繊細なペイズリー模様の高品質なシルクジャガード、シルクとモダールのストール。

・インドの伝統的な模様のペイズリーと花のモチーフが非常に細かく織り込まれたシルクジャガード。緻密な高級感あふれる巻き方をいろいろアレンジできます。

・メイン素材: シルク

・年代を選ばず、大切な方へのプレゼントにも、大変喜ばれる高品質ジャガード絹ストールになります。

・素材構成: 50%



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。