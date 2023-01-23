ゴールドジム(GOLDS GYM)パワーグリップ クラシック3770 Mサイズ元祖オリジナルパワーグリップ 握力の補助 鍛えたい部位の集中【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ゴールドジム(GOLDS GYM)パワーグリップ クラシック3770 Mサイズ元祖オリジナルパワーグリップ 握力の補助 鍛えたい部位の集中



【商品説明】

・プロ仕様:数多くあるトレーニンググリップの中でも、最も多くのトップアスリートが使用するプロも納得のパワーグリッププロタイプ

・手首の太さ目安: Sサイズ16cm、Mサイズ18cm、Lサイズ21cm

・特長1:プル系(引く)トレーニングでは鍛えたい身体の部位に力を集中でき、プレス系(押す)トレーニングではグリップの本体部分が滑り止めの役割をはたします

・特長2:左右同時にセットできるので、トレーニング中の時間ロスも軽減、初心者から上級者まで幅広く愛用できます

・用途:バーベルやマシンを使用したトレーニング時に握力をサポートするトレーニングアクセサリー

・装着:テープ式で簡単に着脱可



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。