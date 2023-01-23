『ゴールドジム(GOLDS GYM)パワーグリップ クラシック3770 Mサイズ元祖オリジナルパワーグリップ 握力の補助 鍛えたい部位の集中【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 11分に出品され03月10日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,181円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴールドジム(GOLDS GYM)パワーグリップ クラシック3770 Mサイズ元祖オリジナルパワーグリップ 握力の補助 鍛えたい部位の集中
【商品説明】
・プロ仕様:数多くあるトレーニンググリップの中でも、最も多くのトップアスリートが使用するプロも納得のパワーグリッププロタイプ
・手首の太さ目安: Sサイズ16cm、Mサイズ18cm、Lサイズ21cm
・特長1:プル系(引く)トレーニングでは鍛えたい身体の部位に力を集中でき、プレス系(押す)トレーニングではグリップの本体部分が滑り止めの役割をはたします
・特長2:左右同時にセットできるので、トレーニング中の時間ロスも軽減、初心者から上級者まで幅広く愛用できます
・用途:バーベルやマシンを使用したトレーニング時に握力をサポートするトレーニングアクセサリー
・装着:テープ式で簡単に着脱可
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8181円
977 入札履歴
終了
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