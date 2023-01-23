『NEOGEO Mini ネオジオ ミニ 本体 「ザ・キング・オブ・ファイターズ」 「メタルスラッグ」 「餓狼伝説」など40本SNKクラシック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 00時 57分に出品され04月27日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEOGEO Mini ネオジオ ミニ 本体 「ザ・キング・オブ・ファイターズ」 「メタルスラッグ」 「餓狼伝説」など40本SNKクラシック・ゲーム収録 3.5インチLCDスクリー HDMI出力を大画面にサポート アジア版 プレゼント 大人/子供に適用 NEO-GEOアーケード ゲーム機 - 日本版
【商品説明】
・?【インスタント保存/ロード機能】ネオジオ ミニ日本版はストレージスペースを内蔵しているため、インスタント保存/ロード機能を搭載しています。「STRT」、「SELET」ボタンを同時に押して、現在のゲームの進行状況を設定画面から保存したり、以前のゲームをロードすることができます。 いつでも簡単にゲームを中断したり再開したりすることができます。
・?【マルチプレイ対応でさらに楽しく】E-GE iiには外部コントローラー接続端子が2つあり、eGe ii dに接続することで2人プレイに対応し、家族や友人と一緒にゲームを楽しむことができ、ゲームの
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格8180円
153 入札履歴
終了
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