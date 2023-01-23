NEOGEO Mini ネオジオ ミニ 本体 「ザ・キング・オブ・ファイターズ」 「メタルスラッグ」 「餓狼伝説」など40本SNKクラシック【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

NEOGEO Mini ネオジオ ミニ 本体 「ザ・キング・オブ・ファイターズ」 「メタルスラッグ」 「餓狼伝説」など40本SNKクラシック・ゲーム収録 3.5インチLCDスクリー HDMI出力を大画面にサポート アジア版 プレゼント 大人/子供に適用 NEO-GEOアーケード ゲーム機 - 日本版



【商品説明】

・?【インスタント保存/ロード機能】ネオジオ ミニ日本版はストレージスペースを内蔵しているため、インスタント保存/ロード機能を搭載しています。「STRT」、「SELET」ボタンを同時に押して、現在のゲームの進行状況を設定画面から保存したり、以前のゲームをロードすることができます。 いつでも簡単にゲームを中断したり再開したりすることができます。

・?【マルチプレイ対応でさらに楽しく】E-GE iiには外部コントローラー接続端子が2つあり、eGe ii dに接続することで2人プレイに対応し、家族や友人と一緒にゲームを楽しむことができ、ゲームの



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