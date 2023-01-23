『フードボール 餌入れ 犬 猫 おしゃれ えさ皿 自動ペットフィーダー、4.5l、wifi、スマート、猫と犬、フードディスペンサー、ペットタイマー、ステンレス鋼【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 12時 20分に出品され04月07日 12時 20分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ステンレス ステンレス鋼 フード ペット ディスペンサー

銘柄:ZKYJ

起源:Cn (原点)

はスマートデバイス:いいえ

動力源:チャージ

素材:ABS

最小出力:50g

タイプ:犬

最大出力:100g

電圧:110-240V

LCD表示:はい

容積:4.5L