『フードボール 餌入れ 犬 猫 おしゃれ えさ皿 自動ペットフィーダー、4.5l、wifi、スマート、猫と犬、フードディスペンサー、ペットタイマー、ステンレス鋼【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 12時 20分に出品され04月07日 12時 20分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ステンレス ステンレス鋼 フード ペット ディスペンサー
銘柄:ZKYJ
起源:Cn (原点)
はスマートデバイス:いいえ
動力源:チャージ
素材:ABS
最小出力:50g
タイプ:犬
最大出力:100g
電圧:110-240V
LCD表示:はい
容積:4.5L
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落札価格8180円
46 入札履歴
終了
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