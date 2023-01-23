『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sony MDR-CD900ST スエード・イヤーパッド EPZ-MDR7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 23時 30分に出品され04月09日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sony MDR-CD900ST スエード・イヤーパッド EPZ-MDR7
【商品説明】
・【対応モデル】Sony：MDR-CD900ST、MDR-7506、MDR-V6
・このモデルで使用されているDekoni Choice Suedeは非常に柔らかく、かつ耐久性の強い合成皮革が使用されています（本革不使用）
・イヤーパッドエンジニアリングの頂点を極めたDekoni Choice SuedeによるSony MDR-CD900ST用モデル
・プラスチック製のアタッチメントブラケットはイヤーパッドに既に取り付けられているので、すぐに付け替えることが可能です
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・最先端の技術と設計により12dBのパッシブアイソレーションを実現するだけでなく
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 9.10 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8180円
249 入札履歴
終了
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