『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sony MDR-CD900ST スエード・イヤーパッド EPZ-MDR7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 23時 30分に出品され04月09日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sony MDR-CD900ST スエード・イヤーパッド EPZ-MDR7



【商品説明】

・【対応モデル】Sony：MDR-CD900ST、MDR-7506、MDR-V6

・このモデルで使用されているDekoni Choice Suedeは非常に柔らかく、かつ耐久性の強い合成皮革が使用されています（本革不使用）

・イヤーパッドエンジニアリングの頂点を極めたDekoni Choice SuedeによるSony MDR-CD900ST用モデル

・プラスチック製のアタッチメントブラケットはイヤーパッドに既に取り付けられているので、すぐに付け替えることが可能です

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・最先端の技術と設計により12dBのパッシブアイソレーションを実現するだけでなく



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。