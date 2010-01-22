東のエデン 劇場版I The King of Eden＋Air Communication プレミアム・エディション (初回限定) 【Blu-ray】【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:Blu-ray

発売日:2010/03/24

販売元:KADOKAWA



説明:解説 滝沢 朗が消えた、半年後の物語。 『東のエデン 劇場版I The King of Eden』 再び記憶を消し、咲の前から去った滝沢はどこへ向かったのか？「俺はずっと、君と一緒に旅した場所にいます」60 発のミサイル事件から半年後--。滝沢のノブレス携帯に残されたメッセージと新たな履歴を手掛かりに、咲はニューヨークへと出発した。『一緒に旅した場所』という言葉の意味が彼女だけに分かるメッセージだと信じて・・・。咲はもう一度滝沢に会うことが出来るのか？滝沢がジュイスに依頼した「この国の王様になる」とはどういう意味なのか？日本を救う新たな戦いが今、始まる。



カテゴリ_映像ソフト_アニメ・ゲーム・特撮_国内劇場版

登録日:2010/01/22