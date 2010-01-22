『東のエデン 劇場版I The King of Eden＋Air Communication プレミアム・エディション (初回限定) 【Blu-ray】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 45分に出品され03月27日 11時 45分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2010/03/24
販売元:KADOKAWA
説明:解説 滝沢 朗が消えた、半年後の物語。 『東のエデン 劇場版I The King of Eden』 再び記憶を消し、咲の前から去った滝沢はどこへ向かったのか？「俺はずっと、君と一緒に旅した場所にいます」60 発のミサイル事件から半年後--。滝沢のノブレス携帯に残されたメッセージと新たな履歴を手掛かりに、咲はニューヨークへと出発した。『一緒に旅した場所』という言葉の意味が彼女だけに分かるメッセージだと信じて・・・。咲はもう一度滝沢に会うことが出来るのか？滝沢がジュイスに依頼した「この国の王様になる」とはどういう意味なのか？日本を救う新たな戦いが今、始まる。
カテゴリ_映像ソフト_アニメ・ゲーム・特撮_国内劇場版
登録日:2010/01/22
[枚数限定][限定版]「君の名は。」 Blu-ray コレクターズ・エディション【4K ULTRA HD Blu-ray同梱 BD5枚組】(初回生産限定)[Blu-ray]【返品種別A】
¥ 8131
[枚数限定][限定版]劇場用アニメーション タッチ【初回限定生産】/アニメーション[DVD]【返品種別A】
¥ 8131
[枚数限定][限定版]劇場版KING OF PRISM -PRIDE the HERO- 初回生産特装版(Blu-ray)/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】
¥ 8131
[枚数限定][限定版]劇場版KING OF PRISM by PrettyRhythm 初回生産特装版Blu-ray Disc/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】
¥ 8131
劇場版「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」Blu-ray/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】
¥ 8131
【取寄商品】BD/劇場アニメ/BLUE GIANT スペシャル・エディション(Blu-ray) (本編ディスク+特典ディスク)
¥ 8131
【取寄商品】DVD/劇場アニメ/劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD DVD BOX (本編ディスク2枚+特典ディスク2枚) (特装限定版)
¥ 8131
★DVD/劇場アニメ/劇場用アニメーション タッチ DVD-BOX
¥ 8131
★BD/劇場アニメ/「天気の子」 コレクターズ・エディション(Blu-ray) (本編Blu-ray1枚+本編4K Ultra HD Blu-ray1枚+特典Blu-ray3枚) (初回生産限定版)
¥ 8131
★BD/劇場アニメ/君の名は。 コレクターズ・エディション(Blu-ray) (本編Blu-ray1枚+本編4K Ultra HD Blu-ray1枚+特典Blu-ray3枚) (初回生産限定版)
¥ 8131
BD/劇場アニメ/蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚)
¥ 8131
DVD/劇場アニメ/魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd As 超特装版 (本編ディスク1枚+特典ディスク3枚) (完全受注生産版)
¥ 8131
DVD/劇場アニメ/蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE (本編ディスク1枚+特典ディスク4枚)
¥ 8131
▼BD/劇場アニメ/劇場版 Collar×Malice -deep cover- Blu-ray BOX(Blu-ray)
¥ 8131
BD/劇場アニメ/劇場版 KING OF PRISM -PRIDE the HERO-(Blu-ray) (本編Blu-ray+特典Blu-ray+CD) (初回生産特装版)
¥ 8131
BD/キッズ/劇場版 KING OF PRISM by PrettyRhythm(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (初回生産限定特装版)
¥ 8131
BD/キッズ/劇場版 KING OF PRISM by PrettyRhythm(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (初回生産限定特装版)
¥ 8131
BD/劇場アニメ/劇場版 空の境界 未来福音+extra chorus(Blu-ray) (2Blu-ray+2CD) (完全生産限定版)
¥ 8131
落札価格8180円
50 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！