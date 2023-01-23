『QEZER シュラフ 冬用 ダウン 寝袋 マミー型 羽毛寝袋 500g〜1500gダウン充填 コンパクト 600FP高級ダウン 400T撥水加工 2人【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 18時 12分に出品され04月18日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
【人の体型に合わせたマミー型寝袋】マミー型寝袋はフィット感が高いので、封筒寝袋よりも暖かみがあり、軽くて持ち運びも簡単です。 寝袋の足元は幅広の台形のフットボックスを採用しているので、寝るときに窮屈さを感じることはありません。左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます、家族旅行に最適。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な寝心地を追求するから、外層と内層は400T40Dの耐引裂性ナイロン生地を使用し、400Tは比較的付加価値の高い、超高密度の生地の一種です、耐摩耗性、優れた防水効果、ダウンオーバーフローを防ぐことができます。
【高品質ダウン充填】ふわふわで軽くてやわらかいナチュラルダックダウンを使用し、620FP（寝袋の保温性指数）、1000gのダウンが入ったこの寝袋は、優れた暖かさを保証し、大きな膨張と軽くて柔らかい感触を備えています。寝袋快適な使用温度：-8〜0、最低使用温度：-15。（注：本商品は収納の
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落札価格8180円
573 入札履歴
終了
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