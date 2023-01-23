『鉄道模型 TOMIX Nゲージ 583系 きたぐに 増結セット M 92850 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 04時 27分に出品され03月13日 04時 27分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ 583系 きたぐに 増結セット M 92850 鉄道模型 電車
トミーテック(TOMYTEC)
【商品説明】
・JR西日本商品化許諾申請中
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8180円
670 入札履歴
終了
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