『Gosky 10?x 42 双眼鏡 大人用 コンパクトHD プロフェッショナルグレードの双眼鏡 バードウオッチング/旅行/天体観測/狩猟/コンサ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 02時 50分に出品され03月25日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 4331882459

・コンパクトなルーフプリズム、10?x 42 の双眼鏡 -- 倍率10倍、307フィート/100ヤードの広い視野。登山、ハイキング、運転、野生動物や景色の観察等の屋外活動のための特別設計です。この倍率は大きな舞台での観劇やコンサート、サッカーゲームなどにも適しています。

・高品質のレンズ -- 42mmの完全多層コーティングを施したグリーンフィルム対物レンズと18mmのブルーフィルム。光学レンズデバイスの重要な要素が品質を。視野をより明るく明瞭にし、くっきりとした画像を提供します。

・丈夫なフレームとゴム製の外装 -- しっかりと馴染むプロテクションで、厳しい気象条件下でも使用し続けられます。衝撃吸収製のあるゴム製外装が最大の保護を提供。

・キャリーケース、接眼レンズとレンズの保護カバー、クリーニングクロスと双眼鏡ネックストラップ付き。

・Gosky クイックアラインメント式のスマートフォンアダプターが付きます。対応機種: iPhone X、8 Plus、8、7 Plus、7、6、6S、6 Plus、5、5S、Samsung