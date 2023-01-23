『Gosky 10?x 42 双眼鏡 大人用 コンパクトHD プロフェッショナルグレードの双眼鏡 バードウオッチング/旅行/天体観測/狩猟/コンサ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 02時 50分に出品され03月25日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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・コンパクトなルーフプリズム、10?x 42 の双眼鏡 -- 倍率10倍、307フィート/100ヤードの広い視野。登山、ハイキング、運転、野生動物や景色の観察等の屋外活動のための特別設計です。この倍率は大きな舞台での観劇やコンサート、サッカーゲームなどにも適しています。
・高品質のレンズ -- 42mmの完全多層コーティングを施したグリーンフィルム対物レンズと18mmのブルーフィルム。光学レンズデバイスの重要な要素が品質を。視野をより明るく明瞭にし、くっきりとした画像を提供します。
・丈夫なフレームとゴム製の外装 -- しっかりと馴染むプロテクションで、厳しい気象条件下でも使用し続けられます。衝撃吸収製のあるゴム製外装が最大の保護を提供。
・キャリーケース、接眼レンズとレンズの保護カバー、クリーニングクロスと双眼鏡ネックストラップ付き。
・Gosky クイックアラインメント式のスマートフォンアダプターが付きます。対応機種: iPhone X、8 Plus、8、7 Plus、7、6、6S、6 Plus、5、5S、Samsung
ミザールテック 双眼鏡 コンパクト ズーム 15倍 最大50倍 28mm口径 三脚ホルダー付き グリーン
¥ 8172
Kenko 双眼鏡 アートス 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 ワイド 完全防水 ツイストアップ見口 ブラック 761977
¥ 8170
笠井トレーディング 2x40mm 星空観賞用双眼鏡 CS-BINO 2x40
¥ 8169
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8168
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Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 8x25FMC 8倍 ブラック UVM825BK
¥ 8168
Kenko 双眼鏡 コンサート用 CERES(セレス) 7-21X21 MC-S ポロプリズム式 7~21倍 ズームタイプ 21口径 レンズ
¥ 8168
NASHICA 双眼鏡 OPTICAI 10-40×21 ZOOM ポロプリズム式 メタリックグレー 501769
¥ 8165
ミザールテック 双眼鏡 防水 スタンダード 8倍 25mm口径 マルチコート ブラック
¥ 8163
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Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10×25FMC 10倍 レッド UVM1025RD
¥ 8163
Kenko 単眼鏡 ギャラリーEYE 4×12 4倍 12mm口径 最短合焦距離19cm 日本製 001400
¥ 8162
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP ピンク 13503-5
¥ 8161
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 ソラプティZ8x24Day スターパーティーセット 14705-2
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フルHD ビデオカメラ 双眼鏡 回転可能 アウトドア 携帯便利 遠近スコープ TFカード付き コンサート ビデオ可能 録画 多機能 デジタルカメラ
¥ 8159
Kenko 双眼鏡 V-TEX 18~100×28 ポロプリズム式 18倍~100倍 28口径 シルバー VT-8100
¥ 8159
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8159
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08
¥ 8158
落札価格8180円
857 入札履歴
終了
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