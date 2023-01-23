『電磁式エアーポンプ 吐出専用 省エネタイプ 40L AP-40P 静音 浄化槽ブロア エアポンプ 水槽 アクアリウム 水質 安永エアポンプ株式会社 Yasunaga【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 04時 11分に出品され04月19日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 電磁式エアーポンプ 吐出専用 省エネタイプ 40L
型番 AP-40P
メーカー Yasunaga / 安永エアポンプ株式会社
商品説明
【用途】
浄化槽・養魚関係・ガスバーナー・空気清浄器・医療関係・各種工業関係
【仕様】
電圧 ： 単相AC100V 周波数 ： 50/60Hz 定格圧力 ： 12.0kPa
入力 ： 27W 定格風量 ： 40L/min 騒音 ： 35dB
本体質量 4.1kg
注意事項
沖縄・離島・一部地域は別途送料がかかります。
こちらの商品はお時間をいただく可能性がございます。
※詳細はメーカーまでお問い合わせください。
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落札価格8180円
490 入札履歴
終了
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