『電磁式エアーポンプ 吐出専用 省エネタイプ 40L AP-40P 静音 浄化槽ブロア エアポンプ 水槽 アクアリウム 水質 安永エアポンプ株式会社 Yasunaga【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 04時 11分に出品され04月19日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 電磁式エアーポンプ 吐出専用 省エネタイプ 40L

型番 AP-40P

メーカー Yasunaga / 安永エアポンプ株式会社



商品説明

【用途】

浄化槽・養魚関係・ガスバーナー・空気清浄器・医療関係・各種工業関係



【仕様】

電圧 ： 単相AC100V 周波数 ： 50/60Hz 定格圧力 ： 12.0kPa

入力 ： 27W 定格風量 ： 40L/min 騒音 ： 35dB





本体質量 4.1kg

注意事項

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