草刈機 充電式 マキタ 18v バッテリーを対応可能 LED電源表示 電動草刈機 ブラシレスモータ コードレス 伸縮角度調整 家庭用 女性 芝刈り機 刈払い機 軽量 安全【年末の贈り物】

商品情報

【仕様】

商品名：充電式草刈り機進化版

対応バッテリー：スライド式マキタ21/24Ｖバッテリー

サイズ： 98cm * 20cm * 10cm

重量：2.5kg

付属品：樹脂刃*5、金属刃*1、チップソー*1、充電器*1。



弊社の草刈り機はマキタ21Vバッテリーを対応できます。草刈機に使われるバッテリーは、対応する機種であればドライバーなど、マキタの電動工具にも使うことができます。とくに21Vの電動工具の機種はラインアップが幅広いので、DIYをする方なら充電式はとくにおすすめです。最大程度でバッテリーを利用できます。



草刈り機は、草刈りの効率アップに役立つアイテムです。伸びてしまった草や固くなった枯れ草などをガンガン刈ってくれます。コードレス草刈機はどこでも気軽に使えます！コードレスでコンセントの確認等の電源確保のストレスから解放！電源がない場所でも使え、取り回しも楽なので作業効率もアップします。



※こちらの商品は殻の材質が軽量設計の為、表面が軟らかくなりますので、

メーカーから仕入れの時は既に細かい傷が付いております。

性能と安全性に影響が与えませんの