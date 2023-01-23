『Lion Pet Costume ライオンペットコスチューム♪ハロウィン♪サイズ：Small 並行輸入【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 21分に出品され04月21日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ S PET20123S

・サイズ：Small

・バスト81ｃｍ86ｃｍ ウエスト58ｃｍ63ｃｍ

・Includes plush mane headpiece.

・100% Polyester