『やさしいフード チキン&ビーフ 犬用 600g (=100g×6袋入) 5個セット 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 03時 35分に出品され05月05日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用期限は6カ月以上先のものを送ります。ペッツルート やさしいフード チキン&ビーフドッグフード体にやさしい半生フードです。お肉（鶏肉・牛肉）がベースの高嗜好性半生タイプ総合栄養食です。分析試験基準だけではなく、AAFCOが定めた幼犬・成犬の給与試験の結果、バランスのとれた栄養素が含まれていることが証明されています。保存料・発色剤・着色料・酸化防止剤無添加原産国：日本