『やさしいフード チキン&ビーフ 犬用 600g (=100g×6袋入) 5個セット 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 03時 35分に出品され05月05日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。ペッツルート やさしいフード チキン&ビーフドッグフード体にやさしい半生フードです。お肉（鶏肉・牛肉）がベースの高嗜好性半生タイプ総合栄養食です。分析試験基準だけではなく、AAFCOが定めた幼犬・成犬の給与試験の結果、バランスのとれた栄養素が含まれていることが証明されています。保存料・発色剤・着色料・酸化防止剤無添加原産国：日本
ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード ダームディフェンス チキン 犬用 特別療法食 3kg
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2袋セットヒルズ 食事療法食 犬用 メタボリックス 減量＆体重管理 ドライ 小粒 1kg
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2袋セットヒルズ 食事療法食 犬用 i/d アイディー コンフォート 消化ケア ドライ 小粒 1kg
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2袋セットヒルズ 食事療法食 犬用 i/d アイディー ローファット 消化ケア ドライ 1kg
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ドクターズケア ドクターズダイエット 犬用 ハートケア 3kg
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ニュートライプ ドッグフード ウェット ピュア ラム＆グリーントライプ 185g×24缶 無添加 缶詰 穀物不使用
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Acana アカナ シニアドッグ 2kgx2袋
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Acana アカナ パピースモールブリード 小型犬子犬用 2kgx2袋
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Acana アカナ パピー＆ジュニア 中型犬子犬用 2kgx2袋
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犬 フード ヒルズ サイエンスダイエット シニア 大型犬種用 高齢犬用 12kg ヒルズ (TC) [正規品] ドッグフード ドライフード ドライ 犬用
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グラン・デリ ふわふわ鶏ささみ削り 成犬用 ( 40g*36袋 )/ グラン・デリ
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落札価格8180円
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終了
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