『グリーンハウス 液晶ディスプレイアーム 前後移動ができる4軸タイプ 17-36インチ対応 ガススプリング Cクランプ&グロメット式 GH-A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 08分に出品され04月19日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンハウス 液晶ディスプレイアーム 前後移動ができる4軸タイプ 17-36インチ対応 ガススプリング Cクランプ&グロメット式 GH-A



【商品説明】

・17~36インチまでのディスプレイに対応

・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応

・VESA規格対応

・ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き

・対応OS:not_machine_specific

・机上のスペースを増やしたり、液晶画面をお好みの位置に設置できるので、作業効率が上がります。



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 31.70 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 5.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。