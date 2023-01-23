『グリーンハウス 液晶ディスプレイアーム 前後移動ができる4軸タイプ 17-36インチ対応 ガススプリング Cクランプ&グロメット式 GH-A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 08分に出品され04月19日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンハウス 液晶ディスプレイアーム 前後移動ができる4軸タイプ 17-36インチ対応 ガススプリング Cクランプ&グロメット式 GH-A
【商品説明】
・17~36インチまでのディスプレイに対応
・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応
・VESA規格対応
・ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き
・対応OS:not_machine_specific
・机上のスペースを増やしたり、液晶画面をお好みの位置に設置できるので、作業効率が上がります。
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 31.70 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 5.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8180円
681 入札履歴
終了
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