『デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXAAH4002 グリーン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 08分に出品され03月13日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXAAH4002 グリーン



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・プリントキャンバス ショルダーバッグ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: コットン



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 29.70 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

クロスボディーバッグ

21SAXAAH4002

グリーン