『ロキシー ウィンドブレーカー ECHO JACKET レディース SPK L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 47分に出品され03月24日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロキシー ウィンドブレーカー ECHO JACKET レディース SPK L



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 36.29 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。