『ラダー アルミラダーステップ ３段 MA011【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 11分に出品され04月20日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラダー アルミラダーステップ ３段 MA011



【商品説明】

・アルミラダーステップ ３段



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 38.80 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。