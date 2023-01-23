『Classic Sailing Yachts (Hardcover)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 01時 48分に出品され05月01日 01時 48分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】272ページ 273*311mm 言語： English 2155g ISBN : 9788854405806