『カメラプラットフォームm6，冷靴マウント付きの快適なグリップカメラケージ，Canon eos m6 markビデオフィルムvlogスタビライザー用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 06時 52分に出品され03月24日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色: Combo CアルミニウムカメラケージM6 Mark2，コールドシュー取り付けブラケット付き，キヤノンeos M6 mark iiビデオフィルムvlogスタビライザーアクセサリー用のトップハンドル付きの快適なグリップ注: アイテムだけでキヤノンe M6マーク2デジタル一眼レフカメラ、ない他のカメラ。ケージの主な機能:キヤノンeosM6マークii用の形状適合カメラケージ3つのコールドシューマウントと1つのアクティブコールドシューマウント複数の1/4 3/8 ネジ穴とarri位置決め穴内蔵のarcaクイックリリースプレート快適なハンドルグリップデザインさまざまな外部アクセサリを組み立てるのに非常に便利です。詳細:Canon eos M6 mark ii用に特別に設計された形状に適合した完全なケージです。 ゴーグルを防ぐためにベースプレート上の1/4 ネジによってカメラの三脚ソケットに取り付けられます。 複数の1/4 および3/8 ネジ穴が付属しており、アクセサリを取り付けることができます。 たとえば、ハンドヘルド撮影用の上部サイドハンドルグリップを取り付けたり、HDMIケー
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落札価格8179円
316 入札履歴
終了
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