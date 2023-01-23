カメラプラットフォームm6，冷靴マウント付きの快適なグリップカメラケージ，Canon eos m6 markビデオフィルムvlogスタビライザー用【年末の贈り物】

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色: Combo CアルミニウムカメラケージM6 Mark2，コールドシュー取り付けブラケット付き，キヤノンeos M6 mark iiビデオフィルムvlogスタビライザーアクセサリー用のトップハンドル付きの快適なグリップ注: アイテムだけでキヤノンe M6マーク2デジタル一眼レフカメラ、ない他のカメラ。ケージの主な機能:キヤノンeosM6マークii用の形状適合カメラケージ3つのコールドシューマウントと1つのアクティブコールドシューマウント複数の1/4 3/8 ネジ穴とarri位置決め穴内蔵のarcaクイックリリースプレート快適なハンドルグリップデザインさまざまな外部アクセサリを組み立てるのに非常に便利です。詳細:Canon eos M6 mark ii用に特別に設計された形状に適合した完全なケージです。 ゴーグルを防ぐためにベースプレート上の1/4 ネジによってカメラの三脚ソケットに取り付けられます。 複数の1/4 および3/8 ネジ穴が付属しており、アクセサリを取り付けることができます。 たとえば、ハンドヘルド撮影用の上部サイドハンドルグリップを取り付けたり、HDMIケー