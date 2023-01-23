『Bellroy Market Tote Plus - Copper【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 51分に出品され03月23日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bellroy Market Tote Plus - Copper
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8179円
777 入札履歴
終了
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