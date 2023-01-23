『ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード ダームディフェンス チキン 犬用 特別療法食 3kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 22時 12分に出品され03月12日 22時 12分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 3キログラム (x 1) 10874

・・Size:3キログラム (x 1)

・環境刺激や犬アトピー性皮膚炎時の免疫反応を栄養学的に管理します。

・皮膚バリアを健康な状態に維持します。

・内側から健康な皮膚と被毛のケアに役立ちます。

・健康をサポートし、免疫力を維持します。

・ヒスタガード配合 (ヒスタガードとは、ビタミンEを含む抗酸化成分、ポリフェノール、卵を使用したヒルズ独自の栄養ブレンド)