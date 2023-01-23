『ハイドレーション 32オンス(946ml) ワイドマウス フレックスストロー ルパイン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 44分に出品され04月23日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイドレーション 32オンス(946ml) ワイドマウス フレックスストロー ルパイン



【商品説明】

・食器などにも使われている耐久性・耐錆性に優れた18/8ステンレスを使用。



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。