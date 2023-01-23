『DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-TN T2-629-TN【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 12時 46分に出品され03月14日 12時 46分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-TN T2-629-TN



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 70.40 cm

重量 : 3.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。