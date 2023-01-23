『バック フリューゲルホルン マウスピース 5B 銀メッキ仕上げ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 24分に出品され03月12日 14時 24分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック フリューゲルホルン マウスピース 5B 銀メッキ仕上げ



【商品説明】

・すばらしいリムと大きめのカップを持ち、生き生きとした豊かな音。

・カップの深さ MD (やや深い)

・リムの厚さ MW (中位)。外側に向かって低くなり比較的角の立った輪郭。

・直径 16.25mm



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 3.80 cm

奥行 : 7.90 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。