『日本正規品(ジニエ)genie ジニエシークレットブラ 3枚セット ノンワイヤーブラ ナイトブラ スポーツブラ (アンティーク， L)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 10時 52分に出品され04月11日 10時 52分に終了予定です。即決価格は8,179円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本正規品(ジニエ)genie ジニエシークレットブラ 3枚セット ノンワイヤーブラ ナイトブラ スポーツブラ (アンティーク， L)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ 日本正規品(ジニエ)genie

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