『BASKERVILLE Ultra Dog Muzzle- Tan Size 1 Perfect for Extra Small Dogs Prevents Chewing and Biting Basket allows Panting and Drinking-Comfortable【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 10分に出品され03月31日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名BASKERVILLE Ultra Dog Muzzle- Tan Size 1， Perfect for Extra Small Dogs， Prevents Chewing and Biting， Basket allows Panting and Drinking-Comfortable， Humane， Adjustable， Lightweight， Durable， XSブランド：The Company of Animals商品サイズ：1 - Border Terrier高さ：8.1 cm横幅：10.1 cm奥行：10.6 cm 商品番号：MBU01T色：Tan素材：Plastic