Baskervilleウルトラドッグマズル　サイズ 1　黒　ジャックラッセル、マルチーズなど用　並行輸入品【2024年最新】

商品情報

商品名Baskervilleウルトラドッグマズル サイズ 1 黒 ジャックラッセル、マルチーズなど用BASKERVILLE Ultra Dog Muzzle- Black Size 1, Perfect for Extra Small Dogs, Prevents Chewing and Biting, Basket allows Panting and Drinking-Comfortable, Humane, Adjustable, Lightweight, Durable, XSブランド:The Company of Animals商品サイズ:1 - Border Terrier高さ:7.2 cm横幅:9.8 cm奥行:10.2 cm 商品番号:61120A色:Black素材:Plastic