『Baskervilleウルトラドッグマズル サイズ 1 黒 ジャックラッセル、マルチーズなど用 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 23時 35分に出品され05月07日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Baskervilleウルトラドッグマズル サイズ 1 黒 ジャックラッセル、マルチーズなど用BASKERVILLE Ultra Dog Muzzle- Black Size 1， Perfect for Extra Small Dogs， Prevents Chewing and Biting， Basket allows Panting and Drinking-Comfortable， Humane， Adjustable， Lightweight， Durable， XSブランド：The Company of Animals商品サイズ：1 - Border Terrier高さ：7.2 cm横幅：9.8 cm奥行：10.2 cm 商品番号：61120A色：Black素材：Plastic