『ワンモード キャットタワー (ブラウン)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 41分に出品され03月15日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワンモード キャットタワー (ブラウン)



【商品説明】

・ネコちゃんが大好きな隠れ家ボックス・ハンモック・おもちゃ付き

・全ての支柱が麻巻き仕様で爪とぎに最適

・多頭飼いにもおすすめの極太支柱据え置き型キャットタワー

・製品サイズ：幅約110×奥行約74×高さ約163(cm)※幅及び奥行きの寸法は、棚板等を回転させることにより変化します。

・高いところが苦手なネコちゃんでも安心して使用できるサイズ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。