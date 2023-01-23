新作 ベッドインベッド 王冠型 布団セット ベビー布団 枕付き 掛布団付き クーファン 取り外し 洗える おむつ換え 猫用品【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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[サイズ]

M/L

[生産地]

中国

[素材／材質]

ポリエステル、綿

【カラーについて】

生産ロットにより柄の出方や色の濃淡が多少異なる場合がございます。

お使いのモニターや撮影時の光の加減などにより

画像と実際の商品のカラーが若干異なる場合もございます。



【サイズについて】

測り方により誤差が生じる場合がございます。

同じサイズでもカラーやデザインによって大きさが異なる場合もございます。



【衣類?バッグ等、縫製品について】

縫製基準が日本と異なるケースもあることから

縫製が甘い?雑?糸の始末ができていない等が見受けられる場合もございます。



※上記理由による返品、交換はお断りする場合がございます※