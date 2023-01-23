『日章工業 変圧器 海外 国内 両用タイプ AC120V⇔AC100V 550W SKシリーズ SK-550U【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 06時 41分に出品され03月15日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日章工業 変圧器 海外 国内 両用タイプ AC120V⇔AC100V 550W SKシリーズ SK-550U



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 1.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。