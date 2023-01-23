『DD Hammocks DD Tarp タープ 3x3 英国メーカー直卸 高破断強度 カラビナ付 (ジェットブラック)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 51分に出品され04月20日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DD Hammocks DD Tarp タープ 3x3 英国メーカー直卸 高破断強度 カラビナ付 (ジェットブラック)
【商品説明】
・? 注 意１ 製造ロットにより、生地の色味やプリント部の文字に多少の誤差がある場合があります。
・? 注 意２ お部屋の照明により、コヨーテブラウンがグリーンに近い色に見える場合がありますが、屋外（自然光下）では問題ございません。
・?【カラビナ使用例?】 ガイラインをループへ直接取り付けず、カラビナを介することでガイラインの取付け／取外しが簡単になります。
・?【カラビナ使用例?】 ２つのカラビナを使用したガルダーヒッチで、しっかりとテンションが掛かったリッジラインを張ることができます。
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落札価格8178円
494 入札履歴
終了
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