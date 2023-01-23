『ディズナ ファスト48ペダル2 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 44分に出品され03月27日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディズナ ファスト48ペダル2 ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8178円
998 入札履歴
終了
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