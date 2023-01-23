『デバリエ モアサナイト ネックレス レディース シンプル シルバー sv925 ラッピング付 メッセージカード付 誕生日プレゼント y638【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 53分に出品され04月15日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デバリエ モアサナイト ネックレス レディース シンプル シルバー sv925 ラッピング付 メッセージカード付 誕生日プレゼント y638
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
373 入札履歴
終了
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