[楽譜] フランク・シナトラ・メドレー【ブリティッシュ・スタイル金管バンド】【送料無料】(FRANKY SPEAKING (Brass Band)《輸入楽譜》【2025の人気アイテム】

商品説明

ジャンル:ブリティッシュスタイル金管バンド



出版社:Alfred



弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安:4日〜12日



編曲者:FREEH/フリー



グレード:4



編成:ブリティッシュ・スタイル金管バンド



演奏時間: 7分36秒



収録曲:1.Ive Got You Under My Skin 2.All the Way 3.New York、 New York(全3曲)...