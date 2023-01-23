『レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 33分に出品され03月23日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K
【商品説明】
・【サイズ】A5サイズ【リング内径】15mm【素材】牛革+内側合皮（PU）
・スマートフォンアプリ Refil Stocker対応品
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・可動式ペンホルダー付き カードポケット+フリーポケット付
・月間ブロック(2022年12月～2024年3月) 旧品番22DA17
・本革を使用した上質なシステム手帳
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 22.30 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8177円
245 入札履歴
終了
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