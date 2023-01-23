『レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 33分に出品され03月23日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K



【商品説明】

・【サイズ】A5サイズ【リング内径】15mm【素材】牛革+内側合皮（PU）

・スマートフォンアプリ Refil Stocker対応品

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・可動式ペンホルダー付き カードポケット+フリーポケット付

・月間ブロック(2022年12月～2024年3月) 旧品番22DA17

・本革を使用した上質なシステム手帳



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。