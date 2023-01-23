『チャンピオン レディース ゴルフウェア ロングパンツ 秋 冬 CW-YG204 ロングパンツ カジュアル CW-YG204 Champion【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 18分に出品され03月26日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポリエステルの捲縮(けんしゅく)糸を使用することで、高いストレッチ性による動きやすさと、ドライ感のある肌触りの良さを実現したロングパンツです。 撥水機能も備えています。 ノータックのシンプルなテーパードシルエットで、ウエストはフィット感を高めるゴム入り仕様。 サイドのファスナーで着用するベルト不要のタイプなので、腰周りがすっきり見えます。 両サイドにポケット、右サイドにコインポケット、後部にはDカンを付けています。 右裾脇に光沢のある転写プリントでChampion(チャンピオン)ロゴを入れています。 カラー(メーカー表記)： ネイビー(370：ネイビー) ブラック(090：ブラック) 素材：ポリエステル100％ サイズ： S：対象身長/58-64cm 対象ウエスト/152-158cm M：対象身長/61-67cm 対象ウエスト/157-163cm L：対象身長/64-70cm 対象ウエスト/162-168cm 生産国：ベトナム 2023秋冬モデル アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO ゴルフ5 GOLF5 ごるふ5 ごるふふぁいぶ ゴルフ ゴルフウェア ゴルフパンツ ロングパンツ 秋冬 レディース レディ LD 【sm_l_pt】 【szS】
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落札価格8177円
931 入札履歴
終了
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