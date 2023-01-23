『ショートボード FUTURES FIN フューチャーフィン RTM HEX NEUTRAL QUAD REAR 375/400/415 ショートボード レトロ用 ツインフィン フロントフィン 2枚セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 11分に出品され03月14日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ハニカム素材を使用しており、ニュートラルテンプレートと80/20フォイルが特徴で

スピード性、コントロール性のバランスが取れたQUAD REARフィンモデル。



-375-

カラー:GREY

SIZE: H: 96mm / B: 94mm / A: 6923mm2 / 【FOIL】 80/20

SMALL 47kg-70kg



-400-

カラー:GREY

SIZE: H: 103mm / B: 98mm / A: 7529mm2 / 【FOIL】 80/20

MEDIUM 65kg-88kg



-415-

カラー:GREY

SIZE: H: 105mm / B: 106mm / A: 8129mm2 / 【FOIL】 80/20

LARGE 75kg-+



※メーカー提供画像を使用しております。仕様変更、色味、ロゴ等の変更が生じる場合がございます。ご了承の上ご購入ください。